Só uma tripulante não perdeu os sentidos: a história do voo Egito-Porto onde a falta de oxigénio causou terror

Mais de 180 passageiros de um voo oriundo do Egito com destino ao Porto viveram momentos de terror dentro do avião. A perda de pressão na cabine provocou uma falta de oxigénio, de tal forma grave que só uma assistente de bordo conseguiu manter-se estabilizada, sem perder os sentidos. Os restantes passageiros e tripulantes desmaiaram ou tiveram convulsões.