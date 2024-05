Sob pressão dos profissionais de saúde, ministra não se compromete com aumentos: "Estamos disponíveis para ouvir"

As negociações estão entre o Governo e os médicos bem como com os enfermeiros num impasse e aproxima-se a época do verão, que pode ser caótica se não se chegar a um entendimento. Sinal disso é que só nos três primeiros meses do ano mais de mil médicos já ultrapassaram o limite anual das 150 horas extraordinárias. A recusa em ir para além desse limite provocou o caos nos hospitais no ano passado.