Sobrinho de Santana Lopes acusado de desvio de centenas de milhares de euros em agência de famosos

Um dos chefes de operações da mais conceituada agência de famosos do país está a ser acusado do desvio de mais de 250.000 euros. O suspeito é Manuel Santana Lopes, sobrinho do ex-primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes. Dois dos alegados lesados são a apresentadora Carolina Patrocínio e o ator da TVI Tiago Teotónio Pereira.