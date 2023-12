Socialistas escolhem este sábado novo líder do partido

Os socialistas votam este sábado, até às 22:00, para escolher o novo líder do partido e, ao final da noite, vai saber-se o nome do sucessor de António Costa. A TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, apurou que, neste momento, Pedro Nuno Santos lidera a disputa com mais do dobro dos votos de José Luís Carneiro, a candidatura que está, a meio do dia deste sábado, em segundo lugar.