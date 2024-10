Paulo Portas analisa os relatos da mobilização de soldados norte-coreanos para a Rússia para lutar contra a Ucrânia. "Isto significa a entrada do maior parceiro de um país que depende da China no conflito direto entre a Rússia e a Ucrânia", afirma o comentador, no Global desta semana.

"Supostamente são carne para canhão porque vão tentar desalojar os ucranianos dos territórios que ganharam em Kursk", acrescenta.