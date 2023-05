"Somando um mais um dá para perceber quem me contactou": Marcelo pronuncia-se sobre a polémica do SIS (e mantém que Galamba devia estar fora do Governo)

Declarações do Presidente surgem após o primeiro-ministro ter corrigido no Parlamento o que tinha dito no mesmo Parlamento sobre o assunto: primeiro Costa disse que sim, que tinha falado com Marcelo sobre o tema, depois corrigiu: "Nunca informei o Presidente". Em causa está a atuação do SIS na recuperação do computador com alegados documentos sigilosos retirado do Ministério das Infraestruturas por Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba