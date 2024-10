Flávio Ramos, que começou aos 20 anos a trabalhar com um tio no negócio do peixe, faz-nos pensar quantos de nós, em algum momento, fazemos o que é preciso apenas porque é preciso.

Conta-nos que como peixeiro, a única profissão que conheceu, trabalha muitas horas. “Não é bem o que eu quero, é o que tenho de fazer”, diz, acrescentando que ainda assim não se vê a fazer outra coisa