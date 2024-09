"Somos o berço de mais de 300 castas". E como está a casta a mudar o vinho em Portugal?

Portugal é o terceiro país do mundo mais rico em tipos de uvas. A curiosidade crescente pelas castas portuguesas está a levar muitos produtores a virarem-se para a produção de vinhos monocasta, ou seja, feitos apenas com uma variedade de uvas. Por cá, começa agora a ganhar força uma tradição consolidada no estrangeiro: a de pedir o vinho pela casta de que é feito. A Touriga Nacional e o Arinto estão entre os preferidos. E, pela sua resistência, estas castas são encaradas pelos produtores como uma boa resposta ao impacto das alterações climáticas nas vindimas.