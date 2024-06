"Somos sempre melhores do que às vezes pensamos": Marcelo evoca o passado e o futuro no Dia de Portugal

No discurso do 10 de Junho, o Presidente da República apelou à união de um país que se deve orgulhar da sua história, mas tem que se preocupar com o futuro. Em Pedrógão Grande, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou a tragédia de 2017 para afirmar que só com coesão territorial Portugal consegue esbater as desigualdades do território.