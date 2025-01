Sondagem CNN Portugal: Montenegro está seis pontos à frente de Pedro Nuno Santos

Na última parte da grande sondagem CNN Portugal, TVI, TSF e JN, medimos intenções de voto caso as eleições legislativas se realizassem hoje: e os números dizem-nos que a AD ficava à frente, com 32,9% dos votos, seguida do PS com 26,9% e, bastante mais abaixo, mas a manter o terceiro lugar, o Chega com 16,3%.