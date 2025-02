Sondagem: opinião dos portugueses sobre Ventura e Mortágua piorou no último mês

A opinião dos portugueses sobre André Ventura, presidente do Chega, e Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, piorou no último mês com base nas notícias que vieram a público, sendo Rui Tavares, do Livre, o único líder partidário a escapar, segundo a mais recente sondagem da Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF.