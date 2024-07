"Sou Nicolás Maduro Moro e sou presidente reeleito da Venezuela e vou defender a nossa democracia"

A Venezuela vive horas de intensa tensão após as recentes eleições presidenciais, com tanto o governo quanto a oposição a reivindicarem a vitória. Acusações de fraude eleitoral surgiram, e o cenário político está marcado por suspeitas e desconfiança. A comunidade internacional, incluindo Estados Unidos e países europeus, está de olhos postos no país, exigindo total transparência e a divulgação das atas eleitorais para assegurar a integridade do processo democrático.