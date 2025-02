Enquanto o futuro da NATO se começa a discutir cada vez mais, o Reino Unido decidiu aumentar o orçamento da Defesa para os 2,5% do PIB em 2027. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Keir Starmer, dois dias antes de ir a Washington encontrar-se com Donald Trump.

A decisão é vista como uma forma de agradar ao presidente americano, com o objetivo de que Trump acabe por oferecer garantias de segurança à Ucrânia no caso de um acordo de paz com a Rússia.