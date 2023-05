Stoltenberg: "Sem uma Ucrânia soberana e independente, não faz sentido discutir a adesão à NATO"

O secretário-geral da NATO reafirmou esta manhã que a Ucrânia virá a pertencer à aliança atlântica no futuro.

Jens Stoltenberg sublinha, no entanto, que nesta altura a prioridade é garantir a vitória da Ucrânia frente à Rússia.

O responsável da NATO falava na base aérea de Rammstein, na Alemanha, momentos antes do inicio de uma reunião do grupo de contacto para a defesa da Ucrânia, constituído por 50 países.

Stoltenberg disse esperar que, nesta reunião, os aliados da NATO reafirmem o compromisso de apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário.

