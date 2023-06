Restam menos de 40 horas de oxigénio no interior do pequeno submarino que desapareceu numa expedição aos destroços do Titanic. As equipas de busca e resgate não têm nenhum sinal do veículo com cinco pessoas a bordo e que deixou de comunicar com o navio de apoio, uma hora e 45 minutos depois de ter iniciado a descida.

Veja tudo sobre o desaparecimento do submersível Titan.