Sudão: "Não há sinais de que as duas partes queiram negociar", diz enviado da ONU

O enviado das Nações Unidas ao Sudão diz que não há sinais inequívocos de que as duas partes do conflito estejam dispostas a negociar e que não fizeram qualquer esforço para cumprir o cessar-fogo acordado. Volker Perthes afirma que as forças do governo e do grupo paramilitar continuam a trocar acusações e que, qualquer que seja o desfecho, o Sudão perderá com este conflito.