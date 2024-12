Surfista português desaparecido na Tailândia vivia há cerca de dois anos no país

Há um português desaparecido na Tailândia desde meados de novembro. Um caso que a TVI já noticiou. Falámos inclusivamente com a mulher deste homem. Conseguimos agora falar com Dora Gomes, antiga campeã mundial de bodyboard, que está preocupada com o desaparecimento do surfista e amigo Daniel Santos, com quem ganhou o campeonato nacional desta modalidade.