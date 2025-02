Surto de hepatite A em Setúbal já infetou 23 pessoas

O surto de hepatite A, detetado no concelho de Setúbal, é consequência do surto ocorrido no Algarve em novembro do ano passado. No caso de Setúbal, contabiliza-se 23 infetados com este vírus, contudo grande parte já tiveram alta e não se trata de casos ativos. As escolas são o maior foco de preocupação, atualmente, mas as autoridades de saúde garantem ter a situação controlada. O único caso grave verifica-se numa adolescente, que teve de ser internada em Lisboa.