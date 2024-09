Surto psicótico pode estar na origem de ataque com faca na Azambuja

Um surto psicótico poderá estar na origem do ataque ocorrido nesta terça-feira na Escola Básica da Azambuja. Um aluno de 12 anos esfaqueou seis colegas, sendo que uma das vítimas, uma menor, está internada para observação. A Polícia Judiciária está a investigar o caso para apurar os detalhes e as motivações por detrás do ataque.