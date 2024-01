Fernando Medina, ministro das Finanças, à chegada ao congresso do PS, disse que a suspeita de prevaricação que recai sobre o primeiro-ministro no âmbito da Operação Influencer é do desconhecimento dos socialistas.

"Não vejo nenhum socialista que seja afetado por um processo que não conhecemos, não sabemos sequer que existe e que é relatado por uma nota na comunicação social."