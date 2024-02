Suspeitas de corrupção em Ovar. Antigo militante do PSD diz que entregava envelopes. Malheiro refuta acusações

O líder do Chega em Ovar assume que entregou envelopes com milhares de euros de subornos a Salvador Malheiro, presidente da autarquia. A confissão, feita ao Diário de Notícias, surge depois de conhecida a investigação do Ministério Público por um alegado favorecimento a uma empresa numa obra de recuperação. Salvador Malheiro, o número quatro da lista da AD às eleições, refuta todas as acusações.