Um homem suspeito de ter efetuado disparos com arma de fogo no centro da cidade de Faro, no sábado à tarde, ficou em liberdade com termo de identidade e residência.

Os alvos seriam dois homens que, momentos antes, teriam estado envolvidos em agressões com arma branca.

Na sequência do primeiro incidente, a Polícia de Segurança Pública (PSP) conseguiu identificar outros suspeitos e deteve um homem.