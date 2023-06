Suspeito de matar três pessoas em Nottingham tem 31 anos e foi detido

Um homem foi detido por alegado envolvimento na morte de três pessoas que foram encontradas sem vida, em Nottingham, Inglaterra.

A polícia foi chamada durante a madrugada e encontrou dois corpos numa rua da cidade. Pouco depois, foi encontrado um terceiro cadáver, noutra via.

As autoridades responderam também a um alerta que dava conta de que um indivíduo tinha atropelado três pessoas com uma carrinha. As vítimas tiveram de ser hospitalizadas.

Seis ruas foram cortadas e a rede de elétricos foi suspensa. Nessas áreas estão ainda montados perímetros de segurança. Há também viaturas da polícia, dos bombeiros e ambulâncias nestes pontos de Nottingham.

Ao jornal Independent, um responsável da polícia admitiu que as autoridades acreditam que haja ligação entre os três casos.

Estas informações surgem depois de a polícia ter revelado, esta terça-feira de manhã, que estava em curso um incidente grave.