Suspeito de violência doméstica com arsenal dentro de casa: “Coloco a questão se medida de proibição de contactos é eficaz numa situação destas”

A advogada Ana Leonor Marciano diz que a utilização de ameaças e armas é subvalorizada nos crimes de violência doméstica. E no caso do indivíduo que tinha um arsenal dentro de casa, a especialista coloca a questão de saber “se uma medida de proibição de contactos, ainda que seja com pulseira eletrónica, se é eficaz numa situação destas”.