Suspeitos de ataque a motorista da Carris já tinham estado detidos em 2023

Os dois homens que estão detidos por suspeitas de tentativa de homicídio do motorista da Carris já tinham estado antes em prisão preventiva, mas foram libertados em abril. Na altura, o crime tinha que ver com uma vítima que foi agredida e sequestrada. Vítima essa que, de acordo com informações avançadas pelo Jornal de Notícias, voltou atrás no depoimento e disse que tudo não passava de um mal-entendido.