Suspeitos de corrupção na Madeira não foram ouvidos. O motivo: faltam documentos no processo

Foram cinco horas sem perguntas por parte do juiz de instrução criminal. Tudo porque faltavam documentos no processo, provas para a defesa analisar. O que quer dizer que os interrogatórios no caso de suspeitas de corrupção na Madeira vão ser retomados na segunda-feira, a partir das 14:00. Custódio Correia será o primeiro a falar, seguindo-se Avelino Farinha e Pedro Calado.