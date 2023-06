O Bloco de Esquerda anunciou uma proposta de 14 medidas para a habitação, baseada em valores do relatório de rendas de 2021 da Eurostat.

À semelhança do Canadá, Mariana Mortágua acredita que uma das soluções passa é proibir a venda de casa a não residentes. A líder do BE apresentou ainda comparações entre a capital portuguesa e outras cidades europeias .