Tal como o amigo Montenegro, Hugo Soares também tem uma empresa familiar muito semelhante à Spinumviva

O ano em que Montenegro e Hugo Soares foram eleitos líder e secretário-geral do PSD, respetivamente, corresponde ao maior pico de faturação das duas empresas familiares. Entre muitas semelhanças, há uma diferença: Hugo Soares é ainda hoje sócio-gerente da Capitulo Universal. É o único funcionário e atualmente tem apenas uma avença com uma empresa do grupo da qual foi administrador. Nos últimos quatro anos, faturou quase 700 mil euros. Só no ano passado, quando já era líder parlamentar dos sociais-democratas em regime sem exclusividade, Hugo Soares recebeu 14 mil euros por mês além do salário como deputado.