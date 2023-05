TAP com mais de 57 milhões de prejuízos no primeiro trimestre

A TAP obteve resultados positivos no ano passado. Mas no primeiro trimestre deste ano tudo mudou. A companhia teve 57 milhões de euros de prejuízo.

A empresa diz à CMVM que, apesar do resultado, houve uma melhoria significativa face aos quase 122 milhões de euros de prejuízos registados no mesmo período de 2022. A tendência para o resto do ano é de recuperação e com o verão espera-se a chegada dos lucros.