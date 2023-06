TAP: Medina irrita-se durante comissão de inquérito e acusa PSD de querer derrubar o Governo

Fernando Medina não gostou de algumas perguntas dos deputados, em especial quando o confrontaram com a escolha de Alexandra Reis para secretária de Estado do Tesouro. Medina disse que a ideia foi só sua e garantiu que apenas soube da indemnização de 500 mil euros a 21 de dezembro, quando recebeu a pergunta de um jornalista. O ministro diz que só atuou cinco dias depois porque, no Natal, não se trabalha.