Tarifas impostas por Trump dominaram o dia dos partidos

Livre, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal divulgaram as propostas para o país e, uma vez mais, foram as tarifas americanas a marcar as intervenções. O BE diz que o Governo tardou na resposta e o Livre compara Luís Montenegro a José Sócrates. Rui Tavares acusa o primeiro-ministro de ter governado a pensar em campanha.