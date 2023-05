Os consumidores de gás natural estão a pagar uma taxa que não deviam às empresas distribuidoras. Estas, por sua vez, pagam aos municípios, e no mais caro do pais. Um com um consumo médio de cerca de 19 euros. A taxa chega a agravar a fatura em sete euros.

Trata-se da taxa de ocupação de subsolo, que uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo tornou ilegal há já sete anos.