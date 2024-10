Televisões, robôs de limpeza e telemóveis: Xiaomi apresenta novidades em Berlim

A marca chinesa Xiaomi tornou-se no segundo maior vendedor de telemóveis do mundo, tendo ultrapassado a Apple. Pode ser apenas um fenómeno temporário, mas, a tentar cimentar esse lugar no pódio, a Xiaomi acaba de colocar no mercado os novos modelos topo-de-gama. Os repórteres da TVI Paulo Bastos e Michael Dias estiveram no lançamento oficial em Berlim.