Tem um ego colossal e um ressentimento infindável: quem é Donald Trump?

Donald Trump sempre viveu da notoriedade que os excessos lhe trazem. A imagem do homem forte e autoritário valeram-lhe seguidores. Em 2020, teve 74 milhões de votos, com metade do país a resistir às narrativas anti-trumpistas do partido democrata. Nos comícios, instiga ódio, rancor contra os adversários. Mas afinal quem é este homem que durante quatro anos foi presidente dos Estados Unidos da América?