“Temos de separar aquilo que é a opinião dos militantes, daquela que é a posição institucional do PS”. Pedro Nuno empenhado em manter boa relação com Marcelo

“Ponto final”. Pedro Nuno Santos colocou esta quarta-feira, como disse, um “ponto final” às história recente entre Belém e São Bento, desmarcando-se das críticas feitas por vários membros do Partido Sociaçista a Marcelo Rebelo de Sousa. O secretário-geral do PS deixou claro que quer manter uma boa relação com o Presidente da República.