O pai e também líder da seita Reino Pineal falou com a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) sobre a morte do filho. Akbal Pinheiro garante que fez tudo para o salvar a criança, que tinha 14 meses. Reitera ainda que a comunidade vive com regras próprias

Bebé morreu e foi cremado em seita espiritual de Coimbra: Ministério Público investiga