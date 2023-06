Temos uma boa notícia para si: os juros do crédito à habitação estão a descer

Como habitual às terças-feiras, o diretor-executivo da CNN Portugal, Pedro Santos Guerreiro, esteve no Jornal Nacional ao leme da rubrica As Pessoas Não São Números. Esta semana, a edição centrou na queda do banco norte-americano Silicon Valley Bank e nas suas consequências. Há boas e más notícias, que afetam também os juros dos créditos à habitação.