As temperaturas vão continuar a subir em Portugal continental. No sábado, as máximas podem chegar aos 37 graus - são cerca de 5 a 8 graus acima da média do habitual para esta altura do ano.

As regiões do Alentejo e de Lisboa e Vale do Tejo são as zonas onde se vai registar mais calor, uma situação que se vai manter nos próximos dias.