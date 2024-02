Tenha atenção: há uma nova burla com anúncios de casas na Internet

Quem anda à procura de casa deve ter especial atenção a uma nova burla que envolve anúncios em sites de venda de imóveis: as casas aparecem com um preço acessível, mas depois um burlão usa a identidade de um advogado para convencer as vítimas a pagar um sinal para fechar negócio. A Deco está a acompanhar o caso e diz que os esquemas são cada vez mais elaborados.