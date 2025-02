"Tentei desvincular-me e acabei por ir para o Brasil". Jorge Jesus admite que recebeu convite para regressar ao Benfica

Numa entrevista ao Canal 11, Jorge Jesus faz uma série de confissões, incluindo um convite de Luís Filipe Vieira para regressar ao Benfica. O treinador português admite que nunca mais falou com Sérgio Conceição desde que os dois se desentenderam no final de um Porto-Benfica e explicou ainda a relação difícil com Neymar.