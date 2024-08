Termas nas férias verão: na estância de Sangemil procura aumentou 20%

Nas férias de verão, as termas são uma opção cada vez mais procurada para quem não gosta de praia ou piscina. As águas termais de Sangemil, no concelho de Tondela, é um exemplo de uma estância termal em que a procura aumentou, tiveram um crescimento de 20% na procura e há até quem vá todos os anos de zonas balneares para esta estância termal.