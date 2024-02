As temperaturas subiram esta quarta-feira acima dos 20 graus. Depois, irão descer, mas, mesmo assim, vão manter-se acima do habitual para esta época do ano, apesar da chuva que se prevê para os próximos dias.

A partir desta tarde estão previstas poeiras em suspensão que podem afetar a qualidade do ar. Mas este fenómeno será de curta duração e deverá passar já na quinta-feira.