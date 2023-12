The LAB Race: a prova de obstáculos para toda a família

The LAB Race realiza-se a 28 de abril de 2024. O objetivo não é que exista competição, mas sim que as famílias se divirtam a fazer desporto. Mas não só. Estão previstas outras atividades, como insufláveis gigantes. Bruno Sousa, organizador da prova, explicou todo o conceito à jornalista Susana Pinto, no Esta Manhã.