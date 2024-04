Um homem de 50 anos entrou no quartel dos Bombeiros de Monforte, com um faca espetada no peito, na manhã desta quarta-feira.

Alegou ter sido uma tentativa de suicídio, mas, afinal, terá sido a sua companheira, que terá problemas psicológicos, que o esfaqueou durante uma discussão.

O homem foi levado para o Hospital de Portalegre.