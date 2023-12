O diretor nacional da Polícia Judiciária espera que os diferentes casos judiciais possam continuar a ser investigados com toda a "tranquilidade". Luís Neves abordou a Operação Influencer, mas também as suspeitas em torno do caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria.

Neste último caso, diz o responsável, as autoridades estão disponíveis para colaborar, caso venha a ser necessário.