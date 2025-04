"Tive a confirmação de que tinha uma doença para a vida, mas fiquei feliz por ter um nome." A luta por um diagnóstico de endometriose

A endometriose afeta uma em cada dez mulheres, mas o desconhecimento sobre esta doença sem cura faz com que sejam precisos, em média, quase dez anos para que se chegue a um diagnóstico. Há poucos dados e os avanços médicos são ainda lentos, mas em Portugal existe já a comparticipação de alguns medicamentos e um regime de justificação das faltas no trabalho e na escola, que entra em vigor já no final de abril. A reportagem da CNN Portugal “30 anos de endometriose em Portugal contados por quem lutou por um diagnóstico”, da jornalista Daniela Costa Teixeira, com vídeo e narração de Sofia Marvão, conta a história de mulheres que sofreram em silêncio ao longo de anos e do que tem vindo a ser feito para que a endometriose não seja mais uma doença silenciada. Esta reportagem foi uma das vencedoras da Bolsa de Jornalismo em Saúde