TNDMII já tem data para reabrir: veja como está a mudar por dentro

Assinala-se esta quinta-feira, 27 de março, o Dia Mundial do Teatro. Desde o início de 2023 que o Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, está em obras. Há muita gente que, quando passa pelo edifício, se pergunta o que está a mudar no interior. Por agora, revelamos que, durante a intervenção, foi descoberta uma inscrição de resistência à ditadura. E que vai reabrir no primeiro trimestre de 2026, a tempo de celebrar os seus 180 anos