Centenas de pessoas marcaram presença no funeral de Odair Moniz, este domingo. As cerimónias fúnebres realizaram-se na Igreja da Buraca e contaram com a presença do presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais. Já o Presidente da República preferiu não comparecer.

A carrinha funerária passou depois pelo bairro do Zambujal e seguiu para o Cemitério da Amadora. Lá dentro gritou-se “justiça”.