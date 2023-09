“Todas as previsões estão a ser ultrapassadas”: o duro discurso de Guterres para o G20 sobre a crise climática

O secretário-geral da ONU garante que, se nada for feito, a crise climática vai acelerar mais depressa do que qualquer previsão havia traçado. Guterres defende que este rumo só poderá ser redefinido com uma atuação conjunto do G20: “Todos têm de acelerar esforços e isso exige um nível de diálogo e de confiança que, infelizmente, não existe no momento atual”.