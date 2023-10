Terminou mais um prazo para os palestinianos saírem de Gaza. Nos últimos dias, o enviado especial da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) tem testemunhado o reforço de meios para a operação terrestre do exército israelita na fronteira com Gaza.

"Israel tem uma fortíssima pressão internacional para usar a força apenas na dose certa. Mas o que estamos aqui a ver é que a operação militar será em larga escala", relata João Fernando Ramos